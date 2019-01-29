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Бизнесмен купил не только дом Короткевича в Орше, но и соседний, чтобы сделать в нем музей

  • 29.01.2019, 23:27
Дом семьи Короткевича
Фото: Анжелика Василевская, Tut.by

Желание выкупить дом он объяснял тем, что придает особую важность поддержке белорусских культурных проектов.

Бизнесмен Андрей Балабин, владелец «Пятого элемента», выкупил дом Владимира Короткевича в Орше.

Балабин — уроженец Орши. Желание выкупить дом он объяснял тем, что придает особую важность поддержке белорусских культурных проектов.

Как стало известно «Нашей Ниве», в середине января 2019 года Балабин выкупил и соседний с домом Короткевича дом №8 на этой улице.

Андрей Балабин (справа) и Павел Топузидис
Фото: Вадим Замировский, Tut.by

Ранее он принадлежал двум братьям, которые проживают в Сургуте.

По информации сайта, бизнесмен хочет организовать музей в этом доме, а собственно дом семьи писателя должен стать одним из центральных экспонатов и самостоятельным объектом.

Балабин подтвердил факт покупки, но от комментариев отказался: «Да, я купил соседний дом. Но не хочу рассказывать о половине дела. Когда будет готов проект, тогда и покажем», — сказал о


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