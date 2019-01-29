Парламент Великобритании отклонил поправку об отсрочке Brexit 29.01.2019, 23:30

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Британские парламентарии отказались переносить сроки выхода из ЕС.

Во вторник парламент Великобритании рассматривает сразу несколько поправок к тексту предложенного соглашения с ЕС об условиях выхода из состава организации. Одну из них внесла член лейбористской партии Иветт Купер и предполагает перенести дату выхода с 29 марта на 31 декабря, передает BBC. За поправку проголосовали 298 человек, против — 321.

Схожую инициативу предложил член Шотландской национальной партии Иэн Блекфорд. Его поправки касались продления сроков выхода и гарантий того, что он не состоится без достижения соглашения между Лондоном и Брюсселем. Поддержали идею 39 человек, против выступили 327.

Лидер лейбористов Джереми Корбин предложил отталкиваться от планов его партии, которые включали сохранение таможенного союза с ЕС и подразумевали расставание только на основе соглашения. «За» — 296 человек, «против» — 327.

15 января парламент Великобритании отклонил проект соглашения Мэй по условиям Brexit. В документе предусматривалось, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, после чего переходный период будет действовать до 31 декабря 2020 года. Предполагается, что все это время Великобритания будет оставаться частью Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, но не сможет участвовать в разработке общеевропейских норм.

После этого Джереми Корбин вынес вопрос о вотуме недоверия действующему правительству, однако кабинет устоял.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его.