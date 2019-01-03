Число погибших в Магнитогорске достигло 37 человек 3.01.2019, 8:03

Фото: ТАСС

Поисковые работы продолжаются.

В ночь на 3 января число жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось и достигло 37 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 33 погибших, в числе которых шестеро детей.

С того момента спасателям удалось извлечь из-под завалов тела двух женщин и одного мужчины, уточнили в пресс-службе ведомства. «Пол последнего извлеченного из-под завалов не определен», — сказал представитель ведомства.

На данный момент остается неизвестной судьба четырех человек.

Один из подъездов десятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, обрушился утром 31 декабря. Жителей соседних подъездов эвакуировали, на место происшествия прибыли спасательные службы, местные власти, а также президент России Владимир Путин.

Следственный комитет (СКР) открыл уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Приоритетной версией произошедшего остается взрыв бытового газа. Следов взрывчатки на месте обрушения обнаружить не удалось. Дело расследуется центральным аппаратом ведомства совместно с региональным подразделением СКР.