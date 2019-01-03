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Новым пресс-секретарем Пентагона стал Чарльз Саммерс

  • 3.01.2019, 8:07

Назначение произошло одновременно с началом исполнения обязанностей новым главой ведомства.

Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс, сообщается на сайте минобороны США.

Саммерс вступил в должность во вторник, 1 января, одновременно с тем, когда Патрик Шанахан приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона.

Также о своем назначении Саммерс написал в своем Twitter.

"Провел отличный день, как руководитель крайне талантливой команды отдела министра обороны по связям с общественностью. Для меня большая честь, что мне доверили консультировать (и. о. главы Пентагона Патрика) Шанахана и высокопоставленных чиновников минобороны по связям с общественностью, а также иметь возможность работать с величайшими военными специалистами в мире", - написал Саммерс в Twitter.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставкепосле решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.


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