Елена Левченко познакомила баскетболисток китайского «Сычуаня» с творчеством группы «Ляпис Трубецкой» 3.01.2019, 8:11

Елена Левченко

Фото: fiba.com

Белоруска не попала на концерт в Минске, но нашла оригинальный выход.

Центровая китайского "Сычуаня" и сборной Беларуси Елена Левченко рассказала в Инстаграме, как "подсадила" партнерш по команде на песню группы "Ляпис Трубецкой", сообщает pressball.by.

Когда скучаешь по дому на Новый год, на концерт не попадаешь, автограф не получаешь, то крутишь песню своей молодости и на нее "подсаживаются" китайцы... Ну что, пришлось мини-клип делать после тренировки, — написала Левченко.

29 декабря в Минске состоялся концерт группы "Ляпис-98" во главе с Сергеем Михалком.