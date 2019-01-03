МИД Британии: У Мэй получится провести сделку по Brexit в парламенте 3.01.2019, 8:15

Фото: ukrep.be

Премьер Британии может получить достаточные гарантии от ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй найдет способ склонить британский парламент к принятию соглашения по Brexit. Об этом заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант, передает Радио Свобода.

"Когда Тереза Мэй вернется с гарантиями, которые она хочет получить от ЕС, что соглашение не приведет к тому, что мы застрянем в таможенном союзе, я думаю, она найдет способ провести эту сделку через парламент", - сказал Хант во время визита в Сингапур.

Недавно британский министр внешней торговли Лиам Фокс оценил шансы того, что процесс Brexit может быть остановлен парламентом Великобритании, как "50 на 50". Фокс, который является сторонником выхода Великобритании из Европейского союза, отметил, что не уверен в поддержке парламентом правительственного плана Brexit.

13 декабря 2018 года сообщалось, что британские депутаты смогут проголосовать по соглашению о Brexit только после 7 января следующего года. Крайний срок для принятия решения парламентом Британии - 21 января.

В конце ноября в ЕС заговорили об отмене Brexit и о проведении второго референдума.