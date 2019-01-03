Ау, интеллектуалы Виктор Шендерович

3.01.2019, 8:40

Виктор Шендерович

Вы соучастники, уж извините.

Старая прекрасная шутка Андрея Кнышева: мальчик женился на бабушке, чтобы завладеть ее наследством. Когда он умер, все его игрушки достались ей…

Я вспомнил эту шутку в очередной раз, наслаждаясь лицами героев фильма «Свидетели Путина», застигнутых бесстрастной камерой в момент своего торжества, во всем роскошном диапазоне этих победителей 2000-го года, от Юмашева до Павловского…

К этой «победе» (заведомо беззаконной - вспомним 112% голосов, насчитанных Путину в последние два часа голосования, чтобы не допустить второго тура) его привели именно они, «либералы». Никакого Сечина, никаких золотовых, бастрыкиных и чаек в те поры не было на поверхности.

Именно они - недюжинные интеллектуалы с неисправимым дефектом этики - раскрутили это ничтожество. Они вставили этот шприц в вену российскому народу, они заключили договор с дьяволом в самонадеянной надежде, что можно будет проскочить, не заплатив. Что кругом будет суббота, а у них четверг.

«Умный, а дурак», - говорит про это русская присказка.

Кому-то, как Татьяне Дьяченко и Юмашеву, было уже некуда деваться. У кого-то коготок увяз именно в эту ночь. Случаи, что и говорить, разные, и биографии разные. А едино только одно: бесстыдство. Потому что, кажется, никто из этих «победителей» 2000 года – кроме Бориса Немцова и трагикомического Березовского – так и не извинился за произошедшее.

Речь не о безупречности – кто не шел на компромиссы, и кто не ошибался? Но спустя почти двадцать лет, когда окончательно выяснилась цена той победы - политическая катастрофа России и многие тысячи человеческих жизней, - просто отойти в сторонку с обиженным лицом оскорбленного интеллектуала, на мой вкус, маловато будет!

Вы соучастники, уж извините. Ваше деятельное раскаяние – как у Немцова, всей оставшейся биографией, – могло бы выставить тот мартовский эпизод 2000 года именно ошибкой. (Бывает, что честного человека используют втемную). Но вот незадача: почти все те «честные люди» до сих пор в доле - при постах и сметах, в элите.

Только – как бы уже не совсем при Путине. Как бы отдельно…

О да, «путинские» теперь - это бастрыкины да сечины, это фуй-фуй, это стыдно, да и токсично, скоро в Европу пускать перестанут. Но кто может запретить приличному человеку быть «государственником» типа чубайс? С благородным отливом стоицизма, но в олигархическом статусе. Кто может запретить человеку быть Кудриным – и совмещать имидж интеллигента со статусом путинского друга и, по совместительству, потешного борца с коррупцией?

Умение критиковать систему, не называя имени ее главного бенефициара, достигло в последние годы небывалой "тонины". Либерализм такой, что в ушах закладывает, а про Путина - ни слова.

Некоторые из персонажей фильма Манского теперь даже в оппозиции. Ну, такой… без крайностей. Чтобы прежние хозяева по злобе не отобрали пайку и не посадили, не говоря о прочем.

Потому что если Путину будет приятно узнать, что тебя убили, - тебя, конечно, убьют. Прямо перед Кремлем и убьют, чтобы еще приятнее было. Зачем такие крайности? Тихо откочевать в сторонку эдаким глебом павловским, подале от ужасов позднего путинизма (который на ранних этапах конструировал лично) - и там, в сторонке, зафиксировать свой новый статус независимого интеллектуала. Это разрешается, чай не Пхеньян.

Ау, интеллектуалы. Никто не просит вас вскрывать вены и уходить в схиму, но вы бы хоть извинились, правда.

Примерный текст такой: мы сожалеем, что так получилось. Мы думали использовать его, а он использовал нас, такая незадача. Мы не хотели интервенций и аннексий, изоляции России, заказных убийств, полицейщины, мракобесия, реабилитации Сталина... Мы тяжело ошиблись. Мы понимаем цену этой ошибки, мы чувствуем свою ответственность и просим нас простить.

Виктор Шендерович