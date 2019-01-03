Дмитрия Полиенко забрала из дома милиция 3.01.2019, 8:47

Активиста доставили в опорный пункт.

Участковый милиционер забрал Дмитрия Полиенко из его дома, чтобы в опорном пункте ознакомить сразу с двумя административными делами, сообщает «Белсат».

«Вот за этот материал на меня завели административное дело о распространении экстремистских материалов. Но страница эта не моя, и я не знаю, кто это. У меня есть моя страница в «Фейсбуке» – вот она. А чья та страница – не знаю вообще», – показывает на экран монитора Дмитрий Полиенко.

Оскорбительные надписи в адрес работников милиции, написанные по-английски, появились в сети вчера, и вопрос авторства остается, мягко говоря, спорным. Однако по похожим делам и статьям об экстремизме были обвинены ряд активистов анархистского движения и даже журналист.

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