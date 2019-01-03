В США лидеры партий провели переговоры с Трампом об окончании «шатдауна» 3.01.2019, 8:52

Компромисс не был достигнут.

В США партийные лидеры и президент США не смогли достигнуть компромисса по бюджету на новый финансовый год и вновь отложили переговоры, сообщает The Washingtoin Post (перевод – nv.ua).

"Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами демократов и республиканцев, посвященная поиску компромисса по бюджету на 2019 год, завершилась ничем, переговоры будут продолжены в пятницу, 4 января", - говорится в сообщении.

По словам лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнела, приостановка работы ряда ключевых ведомств и министерств США может затянуться "на недели". По его словам, контролируемый республиканцами сенат не намерен тратить время на рассмотрение предложенных демократами поправок.

С полночи 22 декабря (08:00 по Минску) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.