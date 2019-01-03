На заправках «Белоруснефти» подешевело автомобильное топливо 3.01.2019, 8:57

Цены снизились на 1-2 копейки.

С 3 января на заправках «Белоруснефти» изменились розничные цены на автомобильное топливо. Такая информация появилась на сайте сети, также это tut.by подтвердили на нескольких АЗС.

Розничные цены на дизельное топливо на АЗС «Белоруснефти» снизились на 1 копейку за литр, а бензины подешевели на 2 копейки. Таким образом, с 3 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро здесь составляет 1 рубль 41 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 52 копейки, ДТ — 1 рубль 53 копейки.

На автозаправках других сетей пока никаких изменений не произошло.

Накануне в концерне «Белнефтехим» сообщили, что вопрос снижения цены на топливо сейчас рассматривается. «Мы надеемся, что это скоро произойдет, — эта тема уже рассматривается, — сказала пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. — Председатель концерна Андрей Рыбаков во время посещения 30 декабря предприятия «Нафтан» говорил об этом, но отмечал, что вопрос будет обсуждаться 2−3 января».

Председатель концерна Андрей Рыбаков ранее заявлял, что изменяться цены будут планово и планомерно. «Хочу сказать, что нами внесены предложения на январь по изменению и — что отрадно — по снижению цены на внутреннем рынке. Это будет рассмотрено, исходя из фактической стоимости барреля в первых числах января — второго-третьего числа, но уже можно сказать, что в диапазоне 52−55 долларов за баррель рассматривается изменение, снижение цены. Порядка одной копейки на дизель и двух копеек на автобензины».

Последний раз цены на топливо изменялись 16 декабря, тогда подорожали все виды топлива, кроме 92-го.