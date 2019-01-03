NASA: Самый удаленный объект Солнечной системы имеет форму снеговика 2 3.01.2019, 9:04

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Космический корабль летел к астероиду 13 лет.

Новое изображение, полученное с космического корабля NASA New Horizons, подтверждает гипотезу о том, что астероид Ultima Thule состоит из двух соединенных вместе объектов. Это делает его похожим на снеговика, сообщает ВВС.

Снимки с американского зонда, полученные при приближении к Ultima Thule, намекали на возможность двойного тела, но первое изображение, полученное во время близкого пролета во вторник, подтверждает это.

Событие установило рекорд в исследовании самого дальнего объекта Солнечной системы.

Команда миссии решила назвать большую долю Ultima, а меньшую - Thule. Соотношение объемов составляет три к одному.

В NASA предположили, что пара образовалась в результате столкновения на очень низкой скорости - возможно, 2-3 км/ч.

Ultima Thule (Край света - ред.) - транснептуновый астероид из пояса Койпера, который находится в 6,5 млрд км от Солнца (от Земли до Солнца приблизительно 150 млн км). Он представляет собой обломок неправильной формы диаметром около 30 км. Также известно, что поверхность астероида красная - вероятно, из-за насыщенности углеводородом.

New Horizons летел к астероиду 13 лет.