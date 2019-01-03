Назван возраст абсолютного счастья человека 5 3.01.2019, 9:11

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Исследование базируется на анализе данных 23 тысяч человек.

По мнению ученых из Центра экономических показателей Лондонской школы экономики и политических наук, наиболее счастливым человек считает себя дважды в жизни – в 23 года и в 69 лет, сообщает segodnya.ua.

Первый период счастья человека – это ранняя молодость, полная ожиданий светлого будущего. В это время перед человеком обычно не стоят серьезные обязанности, а жизнь кажется вереницей приключений.

Второй происходит обычно ближе к 70-ти, после выхода на пенсию, когда у людей появляется больше свободного. В этом возрасте позади остаются не только работа, но также и воспитание детей. Люди на этом этапе обычно переосмысливают жизнь, понимая, насколько недооценивали мелочи, и начинают радоваться простым вещам, пишет Brit + Co.

Исследование базируется на анализе данных 23 тысяч человек в возрасте от 17 до 85 лет. Все участники проходили два этапа анкетирования с разницей в пять лет, выявлявшие их уровень удовлетворенности жизнью.

Также ученые назвали идеальный возраст для брака. По мнению ученых, идеальным возрастом для создания семьи и заключения брака является от 28 до 32 лет. Говорится, что люди, которые поженились в этом возрасте, как правило, самые счастливые в браке, а процент разводов среди них самый низкий.