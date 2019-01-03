Государственный допинг Алексей Мельников

3.01.2019, 9:31

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Алексей Мельников

Властям России спортивные результаты нужны, чтобы скрыть свои провалы в управлении страной.

В новой истории с ВАДА, которая может закончиться отстранением российских спортсменов от международных соревнований, непонятно одно.

Почему молчат российские спортсмены?

Те самые, кого по вине российских властей, могут лишить допуска?

Вам это не интересно, спортсмены?

Вы же – главные действующие лица. Не чиновники. Они в любом случае будут получать зарплату из бюджета.

Вас устраивает, что опять творят ваши власти, отказавшиеся соблюдать договоренности? Те же самые власти, которые устроили в России воровскую систему государственного допинга и были пойманы с поличным?

Если вас, спортсмены, не желающие участвовать в допинге, не устраивает, что вас могут выкинуть с международных соревнований, то выступайте со своей позицией Публично. Обращайтесь в прессу. Давайте интервью. Пишите петиции. В одиночку и группами. Не молчите. Требуйте от властей России полного доступа ВАДА к секретным пробиркам.

И обращайтесь, спортсмены, со своими требованиями исключительно к властям России – именно они единственные виновники того, что происходит с допингом в российском спорте. Других виновников нет.

Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение – отвлечь внимание людей, показать величие России, которого на самом деле нет. Отсюда и государственный допинг.

Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни.

Алексей Мельников