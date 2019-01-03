Трамп заявил, что получил отличное письмо от Ким Чен Ына 3.01.2019, 10:17

Президент США рассчитывает вскоре встретиться с правителем КНДР.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына и рассчитывает вскоре встретиться с ним, чтобы продолжить попытки убедить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия, сообщает «Голос Америки».

Беседуя с журналистами в Белом доме, Трамп отметил, что никогда не делал упор на темпах усилий Пхеньяна в плане денуклеаризации. В ходе сингапурского саммита двух лидеров в июне прошлого года Ким Чен Ын обещал вести работу в этом направлении, однако с тех пор стороны не достигли заметного прогресса.

Во вторник Ким Чен Ын заявил в телеобращении, что готов в любой момент снова встретиться с Трампом, однако предупредил, что может изменить направление, если США будут продолжать санкции и давление на КНДР.

Днем ранее южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщила, что Ким Чен Ын направил Трампу сообщение по поводу ядерных переговоров. Никаких подробностей об этом сообщении издание не уточнило.

Трамп в разговоре с журналистами назвал письмо «отличным», не став, однако, вдаваться в детали.

Президент также выразил оптимизм по поводу торговых переговоров с Китаем, заявив, что они идут очень хорошо. В настоящий момент в торговой войне между Пекином и Вашингтоном сохраняется 90-дневное «перемирие», предусматривающее отсрочку введения пошлин и других мер на время переговоров.