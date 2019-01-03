Новые лимиты: сколько белорусы теперь будут платить таможне 7 3.01.2019, 10:24

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Норму беспошлинного ввоза товаров урезали в три раза.

Граждане стран Евразийского экономического союза, в том числе, Беларуси, с 1 января 2019 года могут беспошлинно ввозить в ЕАЭС товары для личного пользования на сумму не более чем 500 евро, вес которых не превышает 25 кг, пишет abw.by.

До этого норма беспошлинного ввоза составляла 1500 евро и 50 кг. Таким образом, лимит беспошлинного ввоза товаров снижен в три раза. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, страны - участники союза имеют право лишь ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.

2 января таможня выступила с комментарием вступивших в силу изменений. В Брестской таможне рассказали, что нововведения приняты в соответствии с приложением №1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

В случае превышения установленной нормы необходимо будет уплатить таможенные пошлины, налоги с применением единой ставки в размере 30% от стоимости товара, но не мене 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

Указанные нормы не применяются в отношении:

- неделимых товаров (товар весом более 35 кг). В отношении неделимого товара таможенные пошлины налоги исчисляются от общей стоимости и от общего веса;

- этилового спирта, алкогольных напитков и пива. При ввозе этилового спирта в количестве не более 5 литров уплачиваются таможенные платежи с применением единой ставки 22 евро за 1 литр. Алкогольные напитки и пиво в количестве не более 3 литров могут ввозиться без уплаты таможенных платежей;

- товаров для личного пользования, ввозимых воздушным видом транспорта. Стоимостные и весовые нормы при ввозе воздушным видом транспорта – 10 000 евро в эквиваленте и (или) 50 кг;

- при пересечении таможенной границы ЕЭС в РБ чаще 1 раза в три календарных месяца. Без уплаты таможенных пошлин, налогов могут быть ввезены товары для личного пользования, общий вес которых не превышает 20 кг и (или) стоимость которых не превышает 300 евро в эквиваленте (пп. 1.14 указа Лукашенко от 21 июля 2014 г. N360 "О перемещении через таможенную границу ЕЭС в РБ товаров для личного пользования" (в редакции указа Лукашенко от 22.12.2018 N 490 "О таможенном регулировании").