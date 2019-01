Белоруска с Манхэттена: В магазине наткнулась на Мэла Гибсона 16 3.01.2019, 10:33

Как уроженка Гомеля покорила Нью-Йорк.

Нью-Йорк может с одинаковой легкостью подарить мечту или лишить всякой надежды на ее осуществление. Уроженка Гомеля 37-летняя Маша Дехеш, искренне полюбила этот город, и он ответил ей взаимностью. О покорении Нью-Йорка Маша рассказала tut.by.

— Я уехала в США шестнадцать лет назад по программе Work and Travel и некоторое время жила в округе Беркшир, штат Массачусетс. Работала в ресторане: сначала официанткой, потом менеджером. Параллельно училась в колледже. Но мне всегда казалось, что это просто разминка перед чем-то более значимым. К тому же в Беркшире было достаточно наглядных примеров успеха: у многих состоятельных ньюйоркцев и бостонцев там летние дома.

После окончания двух колледжей я решила обосноваться в Нью-Йорке — и закрутилось! Мне удалось получить работу в индустрии моды: я помогала организовывать крупные фэшн-шоу. Нужно было координировать деятельность подрядчиков, принимать участие в создании концепции мероприятия, заниматься распределением бюджета. Было очень здорово иметь дело с талантливыми, амбициозными людьми.

Но все-таки я понимала, что хочу связать будущее с другой сферой: меня всегда интересовала тема защиты окружающей среды. Поэтому я уехала в Лондон изучать экологическое право. И пусть в профессии юриста я вскоре разочаровалась, зато «привезла» из Англии своего будущего мужа. Наше с ним знакомство было банальным: подруга вытащила меня на двойное свидание, которое оказалось судьбоносным.

Мы встречались какое-то время, а потом я вернулась в США. Около года наши отношения проходили проверку расстоянием, а после супруг нашел работу в Нью-Йорке и переехал сюда. Для него это не было проблемой, ведь муж — человек мира: он родился в Иране, детство провел во Франции, некоторое время жил в Канаде, потом — в Англии.

Нью-Йорк — прекрасное место для интернациональных пар. Здесь мы оба смогли почувствовать себя как дома, ведь ни одному из нас не пришлось встраивать себя в какой-то определенный культурный и национальный контекст.

Вернувшись из Лондона в Нью-Йорк, я благодаря связям нашла работу на Уолл-стрит: в сфере покупок и продаж акций. Для меня это не было работой мечты, но, тем не менее, она приносила неплохой доход.

После рождения сына мне дали всего двенадцать недель декретного отпуска. Хотя и этого могло бы не быть. В Америке нет закона, который обязывал бы всех без исключения работодателей предоставлять сотруднику отпуск по уходу за ребенком. Поэтому как только моему сыну Марку исполнилось три месяца, я вернулась на работу. Марк оставался с няней, на которую уходила значительная часть моей зарплаты. Ребенка я видела едва ли пару часов в день, но на мою просьбу поработать один день в неделю из дома руководство отреагировало очень негативно. Справедливости ради скажу, что теперь такое отношение со стороны боссов к молодым мамам встречается все реже.

А тогда, несколько лет назад, поддерживать здоровый баланс между работой и жизнью за ее пределами для меня было сложно. И я сделала выбор в пользу семьи. Сначала меня страшила перспектива замедлиться, но потом я стала получать удовольствие от жизни вне сумасшедшего рабочего ритма.

Спустя два года после рождения сына у меня родилась дочь Софи.

Знаю, многие думают, будто Нью-Йорк не подходит для жизни с детьми. По правде говоря, раньше я и сама так считала. Но теперь мне открылось множество позитивных моментов. Здесь всегда есть чем заняться: в нашем распоряжении лучшие музеи мира!

Нас окружают невероятно интересные, прогрессивные люди, и при этом все они — представители разных культур. С того момента как ребенок начинает говорить, у него в копилке как минимум два языка: родной и английский. В нашем случае — три, так как муж общается с детьми еще и на французском.

В целом же мой быт во многом похож на рутину любой мамы двоих малышей. Утром мне тоже сложно проснуться, собрать всех и выйти из дома по делам. Старшего отвожу в сад (только на 3 часа, так как более длительное пребывание — это дорого), с младшей, как правило, гуляем в парке вместе с другими мамами и их детьми. Иногда заходим в магазин, покупаем все, что нам нужно, а пакеты доставляют домой бесплатно или за минимальные деньги.

Периодически ходим на плавание. Правда, в Нью-Йорке практически нет общественных бассейнов, зато много тех, которые находятся в жилых домах. В один из таких бассейнов — в доме, где живет моя подруга — я и вожу детей. Кроме того, сын занимается в классной танцевальной студии, записаться в которую было очень трудно, и я рада, что нам это все-таки удалось. Так как Марку уже четыре года, по мере возможности прохожу с ним специальные тесты, успешная сдача которых поможет попасть в хорошую школу — здесь очень длинные листы ожидания.

К слову, если бесплатные школы в Нью-Йорке еще можно встретить, то бесплатные детские сады — нет. Например, за посещение сыном сада Монтессори — с 9 до 12 утра, 5 дней в неделю — мы платим 27 тысяч $ в год.

Цены на обучение в частных школах и вовсе начинаются от 40 тысяч $ в год. И это без учета родительских взносов и внеклассных занятий, которые уплачиваются отдельно. Стоимость одного такого занятия варьируется от 50 $ до 100 $. Ребенок моей подруги — классической представительницы Верхнего Вест-Сайда — ходит во второй класс. Его обучение обходится в 55 тысяч $, плюс 7 тысяч $ составляют взносы.

За пределами Нью-Йорка плату за обучение можно смело делить вдвое, при этом качество, вероятно, не пострадает.

Как и на все в Манхэттене, цены на аренду жилья довольно высокие. Дешевле 3 000 $ в месяц ничего не найти. Чтобы комфортно жить в нашем районе, а не ютиться в клетушке, понадобится выложить за аренду около 6 000 $ в месяц. Многие мои знакомые снимают квартиры и за 10 тысяч $, и за 12 тысяч $.

Несмотря на платежеспособность, покупать недвижимость большинство ньюйоркцев не торопится, ведь даже если квартира находится в вашей собственности, вам все равно придется платить ежемесячные жилищные взносы (от 1,5 тысяч $). К слову, средняя стоимость однокомнатной квартиры на Манхэттене — 1 миллион $.

Мы с семьей снимаем маленькую (по нью-йоркским меркам) двухкомнатную квартирку — 65 кв.м. В то же время находится она меньше чем в квартале от Центрального парка — лучшее расположение трудно представить.

Что касается расходов на еду, то они варьируются в зависимости от того, придерживаетесь вы принципов здорового питания или нет. Если питаться бургерами и жареной картошкой, то 200−300 долларов в месяц вполне хватит.

У нашей семьи на еду уходит в среднем около полутора тысяч долларов в месяц. Покупать органические продукты в Америке действительно дорого. Особенно если ходить за покупками в небезызвестный Whole Foods ("Хол Фудс" — американская сеть супермаркетов, специализирующаяся на продаже органических продуктов питания). Что-то я покупаю на воскресных фермерских рынках. Что-то заказываю через специальные приложения: например, коробка овощей стоит 25 $. В мае есть возможность приобрести абонемент за 600 $-700 $ — и ферма раз в неделю в течение нескольких месяцев будет поставлять вам свежие овощи.

Вообще, сервис в Нью-Йорке, пожалуй, самый лучший в мире. Что угодно можно купить в один клик, при этом быть уверенным, что вам максимально быстро это доставят. Несмотря на время суток и погодные условия.

Обслуживание в ресторанах вообще выше всяких похвал. Скажем, если попросить, чтобы в выбранном вами блюде заменили большую часть ингредиентов — это сделают. Если вы считаете, что блюдо недостаточно хорошо приготовлено или оно вам просто не понравилось — как правило, платить за него не придется.

Хотя если говорить о сфере красоты, то Америка в целом и Нью-Йорк в частности проигрывают странам Восточной Европы. Но я не очень переживаю по этому поводу: уехав из Беларуси в 21 год, я не успела привыкнуть к регулярным салонным процедурам.

Например, маникюр и педикюр предпочитаю делать сама. Не потому что дорого, а потому что мне это удается лучше, чем местным мастерам. Но вот в чем я не могу себе отказать, так это в профессиональном уходе за волосами: раз в месяц хожу в салон, чтобы подкрасить корни волос — это обходится мне в 110 $. Кстати, в Нью-Йорке есть так называемые dry bars — места, где просто моют и сушат волосы. Возможность не мыть голову самой стоит около 30 $.

В целом ухоженность женщины в моем мире не связана с перманентным макияжем, наращёнными ресницами или вычурным маникюром. Она, скорее, определяется чувством стиля: в одежде, в интерьере, в организации досуга, в привычках и поведении, наконец. Я сейчас говорю прежде всего о жительницах Верхнего Вест-Сайда — района, который наверняка знаком каждому по многочисленным фильмам и сериалам. Взять хотя бы легендарный «Секс в большом городе».

Кстати, на улицах Манхэттена запросто можно встретить знаменитостей. Я как-то видела Мэг Райан и Натали Портман. Или вот в магазине наткнулась на Мэла Гибсона, выбирающего подгузники. В кафе рядом с моим домом почти каждый день обедает Мэтт Диллон. А с менее известной за пределами США актрисой Кэрри Вашингтон я знакома лично благодаря тому, что наши дети ходят в одну группу в детском саду. Но к такому звездному соседству большинство нью-йоркцев привыкли и потому реагируют очень адекватно: никто не набрасывается на известного человека с просьбой дать автограф или сфотографироваться.

Увидеть Нью-Йорк, безусловно, стоит. Лучше всего приезжать сюда в апреле — когда все в цвету — или в октябре, чтобы насладиться яркими красками осени. А вот летом тут буквально нечем дышать: невыносимая жара в сочетании с высоким уровнем влажности выгоняют ньюйоркцев подальше от города.

В первую очередь я бы рекомендовала отправиться в район DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass — «Под Манхэттенским мостом») — пристанище художников, дизайнеров и галеристов. Оттуда пройтись по Бруклинскому мосту до Манхэттена. И непременно побывать в Вест-Виллидж, где, в отличие от большинства районов Нью-Йорка, оживленность сочетается с уютной атмосферой, которую создают очаровательные, будто построенные в качестве декораций улочки.

Я очень люблю Нью-Йорк. В особенности за людей, знакомство с которыми мне подарил этот город. Вообще, считается, что по сравнению с другими американцами ньюйоркцы недружелюбные и даже грубые. Это не так. Просто здесь все происходит очень быстро. И если кто-то (в частности, туристы) нарушает заданный темп, это злит ньюйоркцев. Честно говоря, когда я провожу какое-то время вне города, а потом возвращаюсь сюда, поначалу у меня перехватывает дыхание от этой запредельной скорости. Но потом я снова привыкаю к бесконечной, неисчерпаемой энергии города, которая не только истощает, но и подпитывает.

Здесь ты в любом случае находишься в гуще событий. Ведь все самое интересное сначала появляется здесь, а потом, как круги по воде, расходится по всему миру. Так что, если центр мира и существует, то имя ему Нью-Йорк.