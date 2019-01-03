Китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны 7 3.01.2019, 10:37

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Источник: xinhua

Малоизученная часть нашего спутника будет исследована более полно.

Космический аппарат «Чанъэ-4» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

«Сегодня утром в 10.26 по местному времени (05.26 в Минске) «Чанъэ-4» успешно сел на обратную сторону Луны», — говорится в сообщении.

Как передает телевидение, координаты места посадки аппарата — 177,6 градуса восточной долготы, 45,5 градуса южной широты, что достаточно близко к предварительно установленному месту. «Чанъэ-4» произвел первую в историю мягкую посадку на обратной стороне Луны, — говорится в репортаже. — Это позволило установить связь между Землей и ее естественным спутником, а также открыть новую главу в исследовании Луны».

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/LTvlaS5HNf pic.twitter.com/Ibb8yIARLU — XHscitech (@XHscitech) 3 января 2019 г.

Лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании малоизученной обратной стороны естественного спутника Земли.

Связь аппарата с Землей идет с помощью спутника-ретранслятора «Цюэцяо» — первого в истории космического аппарата, приступившего к работе на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. В этой локации спутник способен долгое время сохранять устойчивую позицию относительно Солнца и нашей планеты.