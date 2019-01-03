Посол США посетил задержанного российскими властями американца 2 3.01.2019, 9:33

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Пол Уилан

Фото: EPA

Вашингтон настаивает на немедленном освобождении Пола Уилана.

Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил находящегося в Лефортовской тюрьме Пола Уилана – гражданина США и бывшего морского пехотинца, задержанного российскими властями по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента, передает «Голос Америки».

США выразили по дипломатическим каналам сожаление в связи с задержкой в предоставлении консульского доступа к Уилану, отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

Джон Хантсман

Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США требуют немедленного освобождения Пола Уилана и хотят получить объяснение причин его ареста.

Выступая в столице Бразилии на следующий день после инаугурации президента Жаира Болсонару, госсекретарь Помпео сказал, что правительство США надеется в ближайшие часы получить консульский доступ к Полу Уилану. «Мы надеемся в ближайшие часы получить консульский доступ, чтобы увидеться с ним и получить возможность узнать больше», – сказал Помпео.

По словам Помпео, США «четко дали понять России, что рассчитывают узнать больше о выдвинутых обвинениях и разобраться, в чем именно его обвиняют».

В тот же день о предоставлении властями РФ консульского доступа к задержанному гражданину США сообщили российские СМИ.

Уилан был задержан в Москве в пятницу. Федеральная служба безопасности РФ сообщила о его аресте три дня спустя, заявив, что американца арестовали «при проведении шпионской акции». Никаких дополнительных подробностей ФСБ не уточняет.

По словам брата задержанного Дэвида Уилана, отставной морпех приехал в Москву на свадьбу. Родственники Уилана настаивают, что он невиновен. «Его невиновность не подлежит сомнению, и мы надеемся, что его права будут соблюдены», – написал Дэвид Уилан в «Твиттере» во вторник. «Мы очень беспокоимся о его безопасности и благополучии», – добавил он.

Помпео подчеркнул, что, если арест был необоснованным, США потребуют немедленного возвращения Уилана на родину.

В случае признании вины Уилану грозит до 20 лет тюремного заключения.

48-летний Уилан занимает пост директора по международной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается поставками автомобильных запчастей.

Арест пополнил череду шпионских скандалов, обостривших напряженность в отношениях между Россией и Западом. В их числе – покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании, а также дело россиянки Марии Бутиной, которую признали виновной в ведении деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Бутина признала, что действовала по указаниям российского чиновника, пытаясь установить отношения с влиятельными американцами.

Об аресте Уилана стало известно спустя менее суток после того, как российский президент Владимир Путин направил поздравление с Новым годом президенту США Дональду Трампу, сообщив, что Россия готова продолжать диалог с Вашингтоном по широкому кругу вопросов.

В 2016 году прокремлевская газета «Известия» сообщила, что в российских тюрьмах на тот момент находились 13 американских граждан. С тех пор Кремль не обнародовал никаких подробностей о других американских гражданах, находящихся в заключении в России.