Катающийся на велосипеде попугай стал звездой Сети 1 3.01.2019, 10:49

Житель Китая доказал, что попугая вполне можно научить кататься на велосипеде.

Многие из нас наверняка посчитают, что понятия «попугай» и «велосипед» являются несовместимыми, пишет 120.su.

Однако, некий житель Китая доказал, что попугая вполне можно научить кататься на велосипеде — главное, чтобы велосипед был маленьким и подходил не только под размер, но и особенности строения тела пернатого седока.

Видеоролик, появившийся в интернете, вызвал у публики большой интерес, ведь попугай, забирающийся на свой велосипедик и отправляющийся в поездку, смотрится очень необычно. К слову, эта птица освоила ещё и маленькие роликовые коньки, так что таланты её весьма разнообразны.