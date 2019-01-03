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Катающийся на велосипеде попугай стал звездой Сети

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  • 3.01.2019, 10:49

Житель Китая доказал, что попугая вполне можно научить кататься на велосипеде.

Многие из нас наверняка посчитают, что понятия «попугай» и «велосипед» являются несовместимыми, пишет 120.su.

Однако, некий житель Китая доказал, что попугая вполне можно научить кататься на велосипеде — главное, чтобы велосипед был маленьким и подходил не только под размер, но и особенности строения тела пернатого седока.

Видеоролик, появившийся в интернете, вызвал у публики большой интерес, ведь попугай, забирающийся на свой велосипедик и отправляющийся в поездку, смотрится очень необычно. К слову, эта птица освоила ещё и маленькие роликовые коньки, так что таланты её весьма разнообразны.


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