Катающийся на велосипеде попугай стал звездой Сети

Катающийся на велосипеде попугай стал звездой Сети1
- 3.01.2019, 10:49
Житель Китая доказал, что попугая вполне можно научить кататься на велосипеде.
Многие из нас наверняка посчитают, что понятия «попугай» и «велосипед» являются несовместимыми, пишет 120.su.
Однако, некий житель Китая доказал, что попугая вполне можно научить кататься на велосипеде — главное, чтобы велосипед был маленьким и подходил не только под размер, но и особенности строения тела пернатого седока.
Видеоролик, появившийся в интернете, вызвал у публики большой интерес, ведь попугай, забирающийся на свой велосипедик и отправляющийся в поездку, смотрится очень необычно. К слову, эта птица освоила ещё и маленькие роликовые коньки, так что таланты её весьма разнообразны.