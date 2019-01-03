Шпионские страсти 2 Геннадий Гудков

3.01.2019, 10:55

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Геннадий Гудков

Американцы уже все проанализировали.

В России арестован американец, приехавший в страну как частное лицо. Арестован за шпионаж, судя по скупым заявлениям официальных лиц РФ. США считают произошедшее провокацией, требуют немедленно освободить своего гражданина, наши напряженно молчат. Не имеет значения, с какой целью прибыл иностранец в нашу страну, на свадьбу или на похороны: разведки всего мира изобретательны и очень креативны в зашифровке действий своих сотрудников и агентуры.

Давайте просто проанализируем с точки зрения профессиональной логики данный инцидент. Итак, шпионаж — это всегда госсекреты. Военные разработки, планы стратегических объектов, в конце-концов, политические тайны узкого круга высшего руководства страны. Получить такую информацию можно только через агентуру(завербованных разведкой источников), имеющей доступ к охраняемой тайне. Операции по связи наряду с вербовкой агента — самые рисковые и самые важные мероприятия в жизни любой резидентуры и разведслужбы в целом. Они проводятся не часто, разведка к ним серьезно готовится, в день такой операции вся резидентура — «на ушах». Бывает, конечно, что «из Центра» присылают связника, когда контакт с особо ценным агентом строго персонифицирован. А теперь давайте рассуждать. Если арестованный — спецсвязник, то могли его ЦРУ-шники послать во враждебную Россию без какой-нибудь мало-мальской зашиты и статуса? Маловероятно, хотя наша разведка иногда в целях экономии такое допускает (нам же разведчиков не жалко, Академия разведки их еще «нарожает»!) Значит, с высокой долей вероятности, американец — не статусный разведчик, иначе у него в кармане был бы диппаспорт или удостоверение серьезной международной организации(пользуется дипломатическим иммунитетом). Хочу добавить, что передача агенту наличных денег за труды — такая же операция по связи со всеми вытекающими обстоятельствами.

Вполне возможно, что прибывший американец мог выполнять задание по доразведке какого-нибудь важного объекта или дополнительного изучения российского гражданина, подготавливаемого американцами к вербовке. Но в таком случае, поймать «шпиона за руку» практически невозможно, ибо разведчик не совершает никаких уголовно наказуемых действий. Попугать, конечно, можно, но не более того.

Еще одна версия — частная(коммерческая) разведка, направленная на получение информации о научной или технологической разработке по заданию какой-нибудь крупной фирмы. Но и тут не очень все стыкуется: как правило, там нет госсекретов, а, значит, и шпионажа. Поэтому если американец не связан с международной наркомафией, контрабандой или торговлей людьми (а это точно не шпионаж), то его арест выглядит пока не очень убедительно.

А теперь давайте вспомним классические операции нашей контрразведки. Типа «ТАСС уполномочен заявить» или более свежей — операции «с камнем», спалившей сотрудника английской резидентуры на этой самой связи с агентом. Захват с поличным: вот контейнер(если тайник), вот завербованный агент, вот перехваченное сообщение с военной тайной — как говорится, крыть нечем. И никто при таком раскладе не возмущается: провал — он и в Африке провал. Молча принять ноту протеста, отправить домой «персону нон-грата» и тихо и скрупулезно проанализировать все просчеты и ошибки, которые привели к досадному и обидному провалу. Чтобы не попадаться потом еще много лет.

Поэтому без серьезной, убедительной фактуры выдать состоявшийся арест за победу отечественной контрразведки не получится. Американцы тоже уже все проанализировали, они точно знают, имеет ли этот арест реальное отношение к разведдеятельности, или нет. То, что они жестко требуют освободить своего гражданина, свидетельствует, как минимум, об одном: пока им не предъявлено таких доказательств, которые заставили бы их молча принять это как должное и начать тихий переговорный процесс об обмене «пленными», если таковые у нас есть.

Хуже, если вдруг окажется, что у этого ЧП — политическая подоплека. Но это к играм разведки-контрразведки уже не имеет никакого отношения.

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»