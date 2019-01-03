Трамп: Причиной распада СССР стала война в Афганистане

Трамп: Причиной распада СССР стала война в Афганистане13
- 3.01.2019, 11:10
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Президент США считает, что СССР обанкротился, начав войну в Афганистане.
Президент США Дональд Трамп во время заседания с кабинетом министров заявил, что участие советских войск в войне в Афганистане является причиной распада Советского союза. Видео заседания обнародовал телеканал Fox News, сообщает "Гордон".
"Раньше Россия была СССР. Афганистан сделал ее Россией. Потому что они обанкротились, воюя в Афганистане", – заявил он.
Трамп выразил мнение, что в Афганистане должны воевать его соседи – например, Россия, Пакистан, Индия. Он напомнил, что Соединенные Штаты находятся почти в 10 тыс. км от Афганистана.
"Но я не возражаю, если мы хотим помочь нашим гражданам, помочь другим странам", – добавил американский президент.