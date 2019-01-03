Власти подняли цены на «коммуналку» для белорусов 2 3.01.2019, 11:22

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Фото: tut.by

Тарифы на услуги ЖКХ выросли.

Правительство Беларуси установило цены на газ и тарифы на электрическую и тепловую энергию, сообщила пресс-служба Совмина в среду.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина №985.

Согласно документу, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит с 1 января по 31 мая Br16,9259 за 1 Гкал, с 1 июня по 31 декабря - Br18,4831 за 1 Гкал.

В домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон кубометр газа будет стоить Br0,1143, летом - 0,4114. При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит Br0,4114 независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 куб.м газа составит Br3,29 с одного проживающего в месяц. Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит Br9,46 руб. за куб.м.

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит Br0,1484 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1039 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,2968.