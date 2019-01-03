Баллоны с газом Эдуард Резник

3.01.2019, 11:32

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Фото: ТАСС

В таком случае, в Хиросиме и Нагасаки тоже взорвались баллоны.

В какой-то квартире взорвались баллоны с газом, но разнесло почему-то весь дом.

Потом баллоны с газом взорвались в машине, но когда обгоревшую машину грузили на эвакуатор, ее баллоны с газом оказались целыми.

В таком случае, в Хиросиме и Нагасаки тоже взорвались баллоны с газом, а когда наша вселенная началась с большого взрыва, это баллоны с газом взорвались у небесного отца нашего.

Эдуард Резник, «Эхо Москвы»