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Баллоны с газом

  • Эдуард Резник
  • 3.01.2019, 11:32
  • 4,019
Фото: ТАСС

В таком случае, в Хиросиме и Нагасаки тоже взорвались баллоны.

В какой-то квартире взорвались баллоны с газом, но разнесло почему-то весь дом.

Потом баллоны с газом взорвались в машине, но когда обгоревшую машину грузили на эвакуатор, ее баллоны с газом оказались целыми.

В таком случае, в Хиросиме и Нагасаки тоже взорвались баллоны с газом, а когда наша вселенная началась с большого взрыва, это баллоны с газом взорвались у небесного отца нашего.

Эдуард Резник, «Эхо Москвы»


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