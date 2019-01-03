Иностранцам в Беларуси разрешили регистрироваться через интернет 3.01.2019, 11:38

Это не касается тех, кто прибыл через границу с Россией.

Регистрация временно пребывающих в Беларусь иностранцев будет выполняться в электронной форме, заявили в пресс-службе министерства внутренних дел, передает interfax.by.

"МВД совместно с Национальным центром электронных услуг реализовали возможность электронной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларусь. Со 2 января 2019 года эта категория иностранцев может зарегистрироваться на едином портале электронных услуг, не обращаясь лично в органы внутренних дел", - отметили в пресс-службе.

В министерстве при этом подчеркнули, что иностранцы, прибывшие в Беларусь через госграницу с Россией, для регистрации должны по-прежнему обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в республике.

В настоящее время иностранные граждане, планирующие находиться в Беларуси более 5 рабочих дней, должны зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране. МИД и МВД при этом предлагают увеличить срок пребывания иностранных граждан без регистрации до 30 дней.

Как сообщалось, Беларусь в июле текущего года увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в республике с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск.