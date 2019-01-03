Белорусские кондитеры завоевали 14 медалей на Кубке мира по кулинарному искусству 2 3.01.2019, 12:29

За звание лучших в конкурсе боролись около 600 кондитеров из 50 стран мира.

Белорусские кондитеры завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали на Кубке мира по кулинарному искусству в Люксембурге, передает БелТА.

"Очень приятно, что белорусы берут медали на таких международных форумах. Спасибо за вашу работу, за ваши кондитерские шедевры", - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Белорусские кондитеры представили на конкурс композиции из шоколада, мастики, пастилажа, марципана и теста.

Золотых медалей на Кубке мира по кулинарному искусству были удостоены Надежда Богатенко ("Витебскхлебпром"), Наталья Минченкова ("Домочай"), Людмила Пашковская, Наталия Веленцевич, Светлана Алешкевич ("Минскхлебпром").

Серебро получили Наталья Шарай, Елена Ахарцева ("Домочай"), Наталья Самбук, Марина Морозова (Оршанский хлебозавод), Елена Дедовец ("Витебскхлебпром"), Ольга Ромашко (Барановичский хлебозавод), Нина Яковчук (Жлобинский хлебозавод).

Бронзу завоевали Дмитрий Антипенко ("Гомельхлебпром") и Екатерина Марчик (СООО "Ароматик").

За звание лучших в конкурсе боролись около 600 кондитеров из 50 стран мира. Их работы оценивали эксперты из Всемирной кулинарной ассоциации.