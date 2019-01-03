При взрыве в Магнитогорске погибла 95-летняя белоруска 3.01.2019, 12:44

Фото: ТАСС

Ее имя есть в списках, опубликованных российскими спасателями.

Одна из погибших в российском Магнитогорске, где после взрыва газа обрушился подъезд дома, - 95-летняя белоруска Ольга Анисимова. Ее имя есть в списках, опубликованных российскими спасателями, пишет nn.by.

Известно, что Ольга Анисимова - уроженка села Бозок, что в Осиповичском районе. В России она живет с 2010 года.

В Липенском сельсовете, в который входит Бозок, подтверждают, что погибшая из их мест, но не знают, кто вывез бабушку в Магнитогорск.

Сама деревня Бозок почти вымерла, в ней живет несколько человек.