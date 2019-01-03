Александра Саснович начинает новый год с крупнейшей победы в карьере 3.01.2019, 12:53

Александра Саснович

Фото: TPN/Getty Images

На турнире в австралийском Брисбене грянула сенсация.

Александра Саснович, занимающая 30-ю позицию в рейтинге ВТА, обыграла первую сеяную и прошлогоднюю победительницу турнира Элину Свитолину. Но самое оптимистичное, что белоруска одержала крупнейшую победу в карьере (как-никак повержена четвертая ракетка мира и чемпионка итогового), даже не показав лучшей игры, пишет Константин Лобандиевский для сайта «Прессбол». Значит, это не потолок!

В преддверии нового сезона за рейтинговые позиции Александры Саснович было тревожно. Уж очень мощно она начала прошлый сезон, пробившись в финал турнира в Брисбене, где проиграла лишь Элине Свитолиной. Проиграла по делу, без вариантов. Теперь же встреча с украинкой ждала белорусскую теннисистку уже в 1/8 финала. А ведь Свитолина, казалось, на подъеме — победа на итоговом турнире на исходе прошлого года вдохнула в нее уверенность. Саснович же заканчивала сезон нестабильно, и, честно говоря, возникали сомнения в состоянии ли она в принципе сделать свою игру надежной.

Многие даже закрепили за Сашей ярлык середняка. Но подождите! Саснович всего 24 года. Это раньше в таком возрасте было принято забывать о мечтах. В современном женском теннисе у многих карьера только по-настоящему началась в середине третьего десятка. И матч со Свитолиной подарил надежду, что и Саснович способна прибавлять и удивлять.

Белоруска очень хорошо настроилась, уже в первом гейме на подаче Элины оказав на соперницу серьезное давление. Украинка каким-то чудом спаслась, отыграв семь брейк-пойнтов! Александра не расстроилась и уже через пару геймов все равно сделала брейк. Затем преимущество упустила — что, впрочем, совершенно обычная история. А вот дальше пошла необычная. Саснович, чувствуя, что упускает нити игры, вызвала тренера. И надо сказать, это было лучшим решением за матч…

В том, что Саснович одержала эту важную для своей карьеры победу, пожалуй, больше чем на половину заслуга Александра Ленючева. И в этом нет попытки принизить заслуги самой теннисистки — понятно, что на корте без воли игрока нельзя реализовать никакие задумки. Тем не менее сколько раз мы видели, как Саша в трудные моменты разваливалась. А здесь не только не сбавила темп, а наоборот, усилила игру. А требовалось всего-то — успокоиться. Сказать легко — добиться трудно.

Однако наставнику удалось достучаться до Саши: он не говорил ни слова об ошибках, зато верно сконцентрировал внимание на слабостях в игре Свитолиной, которая слишком глубоко уходит за заднюю линию, и посоветовал чаще идти к сетке. Понравилась фраза: "под мою ответственность!" На самом деле не все такие розыгрыши Александра потом выигрывала, но стратегически план был совершенно верным, потому что украинка не знала продыху. И выяснилась интересная закономерность: если Свитолина и Саснович играют на нормальном уровне, то преимущество оказывается на стороне белоруски. Саша раскладывала соперницу именно по игре, по мысли. Победительница итогового турнира (по сути, чемпионата мира) лишь бегала туда-сюда и ничего не могла придумать.

Причем хочется подчеркнуть, что Саснович демонстрировала отнюдь не лучший свой теннис, а добротный уровень выше среднего. Не было ударов из разряда ультра-си, залетавших в корт лишь благодаря удаче. Саша плоховато подавала — лишь 51% точности на первом мяче и 7 двойных ошибок. Не лучшим образом принимала — Свитолина сделала за матч 11 эйсов, чуть ли не рекорд в ее карьере (при скорости подач 160 км/ч). Иногда Александра допускала и глупые ошибки в выигрышных позициях — куда же без них. Но ничего из этого не мешало Саснович превосходить именитую соперницу!

И не это ли лучший показатель, что нынешнее 30-е место в рейтинге для Саснович отнюдь не предел?! Ей просто надо научиться держать уровень игры — на протяжении одного матча, турнира, сезона. Пока вся беда в том, что у Саши это получается эпизодически. Даже во встрече со Свитолиной случился провал во втором сете. Дело житейское для женского тенниса. Было видно, что минчанка собралась в концовке предыдущей партии, а потом маленькая расконцентрация переросла в большое самокопание — и получай баранку.

Но опять же перед решающим сетом здорово сработал тренерский перерыв. Саснович стала перечислять, что у нее не ладится в игре: первая подача не идет, лампы на арене светят в глаза и так далее. Тренер ответил: "Не думай об этом, сосредоточься на игре, первая не идет, так ты и на второй подаче хорошо берешь очки". На самом деле не весь тайм-аут попал в эфир. Но последние слова Ленючева явно попали в точку. "Я знаю, ты девушка умная и просто готовилась к прыжку". Александра посмотрела в ответ слегка обескураженно (словно вопрошая "Я? Подготовилась? А это точно?"), а потом вышла на корт и показала, что все именно так.

Убрав лишние мысли, белоруска заиграла столь же уверенно, как в первой партии. Хотя это возвращение получилось не мгновенным. Самый сложный момент был в самом начале третьего сета, когда счет мог стать 0:2 — а при таком раскладе легко и посыпаться. Но Саша перетерпела кризисный период, а дальше заиграла с легкостью, которая иногда перерастала во вдохновение. И вновь проявилось очевидное: когда обе — и Саснович, и Свитолина — демонстрируют свой теннис… побеждает Саснович. И неважно, что она 30-я ракетка, а соперница — 4-я. Белорусские болельщики не раз убеждались: когда Александра комфортно чувствует себя на корте, ее игра дарит эстетическое удовольствие.

И повторимся, все, что нужно Александре для дальнейшего прогресса, — держать этот уровень…