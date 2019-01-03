Юная мексиканка отправила Санте письмо на воздушном шаре и получила все подарки 3.01.2019, 12:59

Зимним волшебником ненадолго стал американец, во двор которого прилетело послание.

Восьмилетняя мексиканка Даями написала письмо Санта-Клаусу и отправила его, привязав к воздушному шарику. Послание нашел 60-летний американец Рэнди Хейсс из Аризоны, который решил осуществить пожелания девочки, сообщает vokrugsveta.ua.

В письме Даями было 10 пунктов: девочка просила игрушки Enchantimals — анимированные фигуры людей и животных — и дом для них, а также принадлежности для рисования, сообщает Reuters.

Хейсс предположил, что воздушный шарик прилетел из приграничного мексиканского городка Ногалес, и связался с местными журналистами, которые устроили мужчине встречу с девочкой. Купив почти все вещи, которые находились в списке (кроме домика, которого не было в продаже), Хейсс с женой отправился в Мексику и встретился с семьей девочки.

Они представились помощниками Санты и передали подарки Даями и ее 4-летней сестренке. Через несколько дней после появления этой истории в СМИ, адвокат из Лос-Анджелеса нашел кукольный домик, которого не хватало, и подарил девочке.