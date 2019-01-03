Японские Курилы и благородство победителей 3.01.2019, 13:07

Зачем российский «Яндекс» держал в топе заявление Синдзо Абэ?

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу TV-Asahi заявил, что после передачи Японии спорных Курильских островов, она не станет выселять россиян, а напротив создаст все условия для их благополучной и комфортной жизни, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Какое благородство!

Данное заявление можно было бы рассматривать как обычный популизм и дежурную фразу, если бы ни один момент: «Яндекс», являющийся одним из основных орудий Кремля по продвижению в массы своей пропаганды держал эту новость в топе больше суток и это в праздничные дни, когда легче всего внедрять в головы россиян, отходящих от встречи Нового Года, нужные режиму идеи!

Помимо этого, напомним: незадолго до праздников, провластные социологические службы выдали целый ряд исследований, посвящённых возможной передачи спорных островов, согласно которым: сами жители в целом не возражают против вхождения в состав Японии, а жители остальной России относятся к этому вполне себе спокойно и с пониманием.

Очевидно, что действующая олигархо-чекистская элитка не теряет надежд на вывод российско-японских отношений на новый уровень и ради этого готова от «собирателей земель русских» перейти к «разбазариванию земель российских». По расчётам Кремля это должно прорвать изоляционную стенку и открыть путь к технологиям и прогрессу.

Но повторим свой, неоднократно заданный, вопрос: где вы видели, чтобы с проигравшей стороной победитель делился технологиями и ресурсами? Россиян высылать не станут- вот и весь «комплимент» от Синдзо Абэ.