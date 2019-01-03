СК снова отказался прекратить уголовное преследование главреда tut.by 3.01.2019, 13:15

Марина Золотова

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ближайшее время материалы «дела БелТА» будут переданы в прокуратуру.

Следственный комитет отказал главному редактору tut.by Марине Золотовой в удовлетворении повторного ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса, пишет tut.by.

В соответствии с этой статьей лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление и возместившее ущерб, может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к административной, если будет признано, что для его исправления достаточно применения мер административного взыскания.

Ходатайство Золотова подала в конце декабря, ознакомившись с материалами «дела БЕЛТА». Это уже ее второе ходатайство, с первым главред tut.by обращалась после окончания расследования.

Напомним, Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БелТА», остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

Главреда tut.by обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Изначально Марина Золотова также подозревалась по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК Беларуси. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. Из всех подозреваемых Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БелТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой было прекращено «в связи с несовершением преступления».

Напомним, что (7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски/ru/news/2018/8/7/300539/). СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by и главного редактора этого издания, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину. В тот же день на свободу вышли редакторы tut.by и обозреватель БелаПАН.

10 августа на свободу вышли оставшиеся журналисты.