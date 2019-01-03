Доллар почти 2,18 рубля - установлен новый рекорд со времен деноминации 3.01.2019, 13:19

Американская валюта подорожала на очередных торгах.

По итогам торгов на белорусской валютной бирже за один доллар США просят 2,1788 белорусского рубля. Это максимум с момента деноминации в 2016-ом году, передает «Радыё Свабода».

До деноминации доллар стоил и больше. Рекорд 11 февраля 2016 года еще не побит - тогда было 22 069 рубля за доллар (эквивалент после деноминации - 2,2069 рубля).

Нынешний рост доллара к белорусскому рублю длится от 22 декабря 2018 года. Тогда доллар стоил 2,1228 рубля - то есть, меньше чем за две недели подорожал на 5 с половиной копеек. А 1 января 2018 года за доллар просили только 1,9727 рубля.

Тем временем две другие валюты из валютной корзины Беларуси не бьют рекордов.

За евро просят 2,4791 рубля (рекорд - 2,558 рубля 12 апреля 2018 года), что на 8 копеек больше, чем было в середине декабря, когда началось подорожание.

За 100 российских рублей просят 3,15 белорусского рубля (рекорд - 3,5423 рубля 11 января 2018 года), курс незначительно меняется после падения российского рубля во второй половине декабря (до падения было около 3,2 белорусских за 100 российских рублей).