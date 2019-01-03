Рабочий-бунтарь: Создаю прецедент, чтобы отменить повышение пенсионного возраста 9 3.01.2019, 13:32

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Анатолий Поплавный

Дело Анатолия Поплавного против правительства Беларуси стало первой тяжбой в таком роде.

Комиссия по назначению пенсий Буда-Кошелевского райисполкома отказала 60-ти летнему слесарю-инструментальщику ОАО «Гомелькабель» Анатолию Поплавному в назначении пенсии по старым правилам, сообщает «Гомельская весна».

Строптивый слесарь считает, что никто не имеет отнимать у него право на трудовую пенсию по достижении 60 лет.

«Это право возникло у меня изначально в СССР, а потом и в Беларуси. Но в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому я уйду на пенсию лишь в 61 с половиной года, что ухудшило мое положение по сравнению с ранее существовавшим законодательством», – написал он в досудебной жалобе управлению по соцзащите Гомельского облисполкома.

Рабочий не желает терять пенсию за 18 месяцев и будет добиваться ее выплаты, даже если для этого придется дойти до Верховного суда.

«Я понимаю, что создаю прецедент, которым в случае успеха воспользуются и другие пенсионеры, не получившие пенсию в 55 и 60 лет. Конституция запрещает придавать обратную силу закону, который ухудшает правовое положение граждан. Тем не менее, чиновники увеличили пенсионный возраст, а народ молчит. Я решил действовать, ведь если произойдет повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, я пенсию не получу и через полтора года», - считает гомельчанин.

Анатолий Поплавный является членом Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и не скрывает, что претензии к государству ему помогла подготовить юридическая служба профсоюза. Правовой инспектор труда независимого профсоюза Леонид Судаленко отметил, что после увеличения в 2017 году пенсионного возраста еще никто в стране не обращался по такому поводу в суд.

«Анатолий Поплавный против правительства Беларуси» – стала первой тяжбой в таком роде», - отметил профсоюзный юрист. Он добавил, что уже в суде первой инстанции намерены добиваться проверки Конституционным судом придания обратной силы закону о пенсионном обеспечении.

Перспективы этого дела пока неясны – но сама попытка рядового труженика бороться через суд за свои социально - экономические права весьма показательна.