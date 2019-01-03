Россия разрывается на части Телеграм-канал «СерпомПо»

3.01.2019, 13:57

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Фото: МЧС России

Что показали события в Магнитогорске.

Два города. Одна страна. Два мира

Взрыв подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Обрушение моста в Парке Горького в Москве.

В Магнитогорске погибшие, пострадавшие.

В Москве пострадавшие – некоторые помещены в стационар, но тяжелых травм, по заявлению властей, нет.

Москва. Компенсации, по словам Собянина, - каждому до 500 тысяч рублей, включая и пострадавших людей не из Москвы.

Магнитогорск. Компенсации, по словам губернатора Дубровского, - семьям погибших по 100 тыс. пострадавшим – по 50 тысяч. Плюс – обещание купить жилье тем, кто его потерял. И непонятно, получит ли Магнитогорск помощь от «федерального центра».

Кричащая разница. Несообразность. Почему так?

Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого центра социальной политики во вчерашнем интервью «Эхо Москвы»:

«Элементарно. Бюджет города Москвы по 17-му году – 2,1 триллиона рублей. Это каждый 5-й рубль всех бюджетов субъектов Федерации. Бюджет несчастной Челябинской области сейчас точно по памяти не скажу, но примерно в районе 200 миллиардов рублей. Почувствуйте разницу. При населении 3,5 миллиона человек».

Это даже не два разных мира, как написано в заголовке. Это две разные Вселенные.

Часто говорят о разрыве между богатыми и бедными, как главном противоречии России. Но разрыв между Москвой, Петербургом и остальной страной им не уступит по своей вопиющей несообразности.

Власти ничего не делают и не собираются делать ни с одним разрывом, ни с другим. Как есть – так и есть. Даже и задачи такой не ставится – нет этого среди главных приоритетов. Там все, какие-то мутные «нацпроекты», армия, пятый год обкрадывающий Россию иждивенец Крым вкупе с Севастополем.

Трагедия в Магнитогорске и происшествие в Москве наглядно, еще раз показали суть одного из кричащих противоречий, которыми Россия разрывается на части.

Продолжать ничего с этим не делать – преступно.

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