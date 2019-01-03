Видеохит: Бенедикт Камбербэтч учит принимать бесполезные подарки 3.01.2019, 14:16

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Актер провел мастер-класс, как сделать это, не задев чувств дарящего.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч дал мастер-класс по тому, как правильно принимать ненужные подарки, никого при этом не обидев, сообщает knife.media.

Главный совет от Камбербэтча: улыбаться и быть вежливым, но не перестараться и говорить убедительно. В качестве примера он привел ситуацию, когда вам дарят бесполезные носки:

«О, мне всегда не хватает носков! Это мой любимый цвет. Я как раз износил ту пару, которую ты подарил мне два года назад. Ты моя гардеробная фея!» — учит вежливой реакции актер.

Вам необходимо самому на несколько минут поверить, что для полного счастья вам как раз не хватало энциклопедии по использованию Excel 5, безвкусного чайника, уродливого свитера или туалетной воды с запахом апельсинов.

Камбербэтч отмечает, что какой бы подарок вы ни получили, нужно его уважать, ведь человек потратил время и деньги на его покупку. Даже если вещь купили в последний момент, это всё равно знак внимания. Кроме того, хорошая реакция на плохой подарок никому еще не приносила вреда, а вот негатив в ответ может испортить отношения с дарителем.