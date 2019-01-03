Константин Жуковский: Мы эту борьбу выстояли – выстоим и здесь 3.01.2019, 14:34

Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Независимые журналисты в спорах с государством апеллируют в ООН.

Журналисты - фрилансеры Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Тамара Щепеткина, Лариса Щирякова, Андрей Толчин и Кастусь Жуковский по результату работы в 2018 году подали индивидуальные жалобы в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне они заявили о систематическом преследовании за получение и распространение информации, сообщает сайт БАЖ.

В прошлом году фрилансера Жуковского суды привлекали к крупным денежным штрафам 15 раз на общую сумму около 13 600 руб., его коллегу Андрея Толчина судили 9 раз на сумму около 7 200 руб. за сотрудничество с польским телеканалом "Белсат", где показывались отснятые ими репортажи о различных местных проблемах.

В Березе, Брестской области власть четыре раза выписывала крупные штрафы работающей на Радио «Рацыя» журналистке Тамаре Щепеткиной, в результате чего она должна государству более 3-х тыс. руб., гомельскую журналистку Ларису Щирякову судили за работу на «Белсат» дважды, она должна около 2-х тыс. руб. штрафов.

«Фактически за профессиональную журналистскую деятельность в течение года я уплатил штрафов на сумму свыше 5,6 тыс. евро, что превышает среднегодовую зарплату по стране в целом. Меня власть преследовала военкоматом, дважды призывали на военные сборы, что бы не дать возможности работать. Мы эту борьбу выстояли, выстоим и здесь», - подвел итоги года К. Жуковский.

И хотя белорусские власти пока не реагируют на решения Комитета ООН по правам человека, фрилансеры считают, что вопрос исполнения решений, принимаемых в Женеве вопрос будущего, на которое сегодня необходимо работать.

«Кроме установления непосредственных нарушений наших прав, в жалобах мы ставим вопросы об обязанности белорусского правительства изменить национальное законодательство таким образом, что бы практика его применения не приводило в дальнейшем к описанным нами нарушениях», - заявил фрилансер Андрей Толчин.

Напомним, в отношении независимых журналистов-фрилансеров белорусское правительство ведет бескомпромиссную борьбу. Несмотря на возросшее количество жалоб в Комитете ООН по правам человека чиновники продолжают твердить – аккредитация благо, которое не замечают журналисты.

«В понимании европейских ценностей и стандартов прав человека аккредитация является инструментом, облегчающим возможности журналистов на получение информации, наши же чиновники считают ее разрешение на работу», - подчеркивает юрист БАЖ Леонид Судаленко.

Он также добавил, что в настоящее время в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находятся свыше десятка индивидуальных сообщений белорусских журналистов – фрилансеров, связанных с преследованием за работу без аккредитации на редакции иностранных СМИ.

«Другого пути нет, будем поднимать эти вопросы на международном уровне. Количество всегда перерастает в качество, рано или поздно чиновники наконец-то поймут, что информация, это не то, на что нужно спрашивать разрешение у государства», - добавил эксперт.