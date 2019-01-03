Сколько будем платить за газ, тепловую и электроэнергию в этом году 2 3.01.2019, 14:43

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Установлены новые тарифы ЖКХ.

Соответствующее постановление Совета Министров от 29 декабря 2018 года № 985 вступило в силу с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе правительства, cообщает myfin.by.

Цены на газ

Установлена цена на газ, который используется с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. Она составит:

с 1 января по 31 мая включительно – Br0,1143 за кубометр,

с 1 июня по 31 декабря включительно – Br0,119.

В летний период газ будет стоить Br0,4114 за кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит Br0,4114 за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит Br3,29 с одного проживающего в месяц.

Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет Br9,46 с одного проживающего.

В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ стоит Br5,35 для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить Br0,4874 за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря – Br0,5320.

В летний период цены составят:

с 1 января по 31 мая – Br0,1827,

с 1 июня по 31 декабря – Br0,1995.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить:

с 1 января по 31 мая – Br1,7993,

с 1 июня по 31 декабря – Br1,9497.

В летний период цена будет Br1,0970. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить Br1,0970.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит Br3,29 с одного проживающего в месяц.

При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения газ будет стоить Br9,32, при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – Br4,39 с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа) в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно – Br5,7713 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно – Br6,3021. В летний период цена будет Br1,0970.

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит Br0,7788 руб. Таким образом, такой баллон будет стоить Br16,35.

Тарифы на электроэнергию

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит Br0,1484 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таком жилье в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) – Br0,1039 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – Br0,2968.

Стоимость электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,1019 за 1 кВт.ч, в остальное время суток – Br0,1892.

Тариф на электроэнергию при ее использовании в том числе для отопления и горячего водоснабжения (в квартирах, где нет систем централизованного тепло- и газоснабжения и есть электроплиты) – Br0,0761 за 1 кВт.ч. Он действует, если нет отдельного счетчика расхода электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. Если такой отдельный прибор есть, то тариф будет Br0,0335 за 1 кВт.ч.

Тарифы на тепловую энергию

Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит:

с 1 января по 31 мая включительно Br16,9259 за 1 Гкал,

с 1 июня по 31 декабря включительно – Br18,4831 за 1 Гкал.