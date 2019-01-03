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Польша стала второй в рейтинге среди стран для инвестирования и бизнеса

  • 3.01.2019, 14:59
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Лучшими в рейтинге оказались азиатские страны.

Престижное издание «CEO World Magazine» поместило Польшу на второе место в рейтинге лучших стран для инвестирования и ведения бизнеса. Лидерами рейтинга также стали Чехия и Испания, сообщает «Польское радио».

В тоже время лучшими в рейтинге оказались азиатские страны. Первое место заняла Малайзия, третье – Филиппины, а четвертое – Индонезия. В десятку также вошли Сингапур, Индия и Таиланд.

Великобритания и Франция попали во вторую десятку, а Германия – только в третью. США заняли 18-е место, а Китай – 24-е.

Рейтинг основан на таких характеристиках, как уровень коррупции, развитие инфраструктуры и положение рынка труда.


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