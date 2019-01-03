Восемь фактов о шампанском, которые вы не знали 3.01.2019, 15:11

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Ежегодно в Португалии производится 15 миллиардов пробок для всеми любимого напитка.

Старинная португальская пословица гласит: «Кто заботится о внуках, сажает пробковый дуб». Португальская Республика — мировой лидер по выращиванию пробкового дуба и производству пробок для шампанского и прочих вин из его коры, пишет «Вокруг света».

Историческая справка

Самая старая из найденных археологами винных пробок — пробка, закупоривавшая амфору с вином в древнегреческом Эфесе, датируется приблизительно I веком до н. э.

В 77 году н. э. древнеримский ученый Плиний Старший упоминает пробковое дерево в своей знаменитой «Естественной истории».

В XV веке пробковый дуб используется при строительстве португальских и испанских кораблей, отправляющихся на поиски «Нового Света».

В 1665 году английский естествоиспытатель и изобретатель Роберт Гук открывает клетку, изучая кусочек пробкового дуба под микроскопом. Ученый, собственно, вводит термин «клетка».

В 1680 году монах Пьер Периньон начинает использовать кусочки пробкового дуба для закупоривания вин вместо другой древесины в аббатстве Святого Петра в области Шампань на северо-востоке Франции.

В XVIII веке в Португалии и Испании начинают выращивать леса из пробкового дуба для последующего производства пробок.

В 2013 году португальский оператор связи Ikimobile впервые использует кору пробкового дуба в качестве одного и материалов своих смартфонов.

235 лет — возраст самого старого в мире пробкового дуба. Он растет неподалеку от деревни Агуаш-де-Моура (Águas de Moura) в муниципалитете Сетубал на востоке Португалии.

150 лет — средний возраст пробкового дуба. При этом для «сбора урожая» дерево не надо срубать, достаточно срезать кору, поэтому производство пробок — один из самых экологически чистых и экодружелюбных видов деятельности. Первый такой «сбор» можно проводить уже на 25-й год жизни дерева, далее — снимать слой коры каждые 9 лет.

4 тыс. пробок можно изготовить из одного пробкового дуба.

15 млрд пробок производится в Португалии ежегодно.

1,8 млрд долл. США — всемирный оборот с продаж пробок за 2017 год.

170 лет — приблизительный возраст хорошо сохранившейся коллекции шампанских вин, понятых со дня Балтийского моря в 2010 году.

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14,7 тонны углекислого газа ежегодно поглощает каждый гектар леса из пробковых дубов.

70% со всей добываемой в мире коры пробкового дуба идет на изготовление пробок для винной индустрии.

Не только шампанское

В каких еще видах деятельности используется кора пробкового дуба? Вот лишь несколько примеров.

• В киноиндустрии: кора помогает сделать взрывы и горение в кадре более зрелищными в силу своих свойств — структура древесины напоминает пчелиные соты.

• В аэрокосмической промышленности: опять же в силу своих свойств кора пробкового дуба используется при создании тепловых экранов космических аппаратов.

• Из приблизительно 170 тыс. винных пробок можно собрать лодку. И она не будет тонуть.