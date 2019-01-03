На белорусско-польской границе образовались огромные очереди из авто 1 3.01.2019, 15:12

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иллюстрационное фото EPA

Половина транспорта – машины на российских номерах.

В пунктах пропуска на белорусско-польской границе скопилось большое количество легковых машин, ожидающих оформления и выезда из Беларуси. Государственный пограничный комитет предпринимает все возможные меры для минимизации затрат времени при пересечении границы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным на 14.00, самая напряженная ситуация в пункте пропуска «Брест». Здесь выезда в Польшу ожидают более 150 легковушек. В «Брузгах» в очереди стоят более 40 авто, а в «Берестовице», «Песчатке» и «Домачево» — более 30.

В Госпогранкомитете отметили, что накануне и во время больших выходных, государственных и религиозных праздников в Беларуси и в соседних странах количество лиц, пересекающих границу на легковых автомобилях и автобусах, увеличивается в несколько раз. «В течение 2 января отмечалось увеличение потока легкового транспорта, выезжающего в Польшу, число которого превышало пропускную способность пунктов пропуска. Так, при суммарной суточной пропускной способности пунктов пропуска польского участка, составляющей почти 9100 легковых автомобилей, было оформлено около 10 250 машин. В пунктах пропуска «Брест» и «Домачево» половину потока выезжающего за границу транспорта составили транспортные средства граждан Российской Федерации, которые отправились на отдых в страны Евросоюза в период новогодних каникул», — рассказали в ведомстве.

Для нормализации ситуации и оперативного оформления граждан в ГПК приняли решение об увеличении численности сотрудников в пограничных нарядах на наиболее загруженных направлениях.

По прогнозам специалистов, к завершению выходных в России значительный поток транспорта уже в обратном направлении будет отмечаться после православного Рождества.

Напомним, информация об очередях на границе обновляется на сайте Госпогранкомитета каждые два часа. В ГПК просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы. Также следует помнить, что в пунктах пропуска «Брест», «Котловка» и «Григоровщина» функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно заранее забронировать время прохождения контрольных процедур на границе.