«Самопомощь» выдвинула Андрея Садового в президенты Украины 3.01.2019, 15:15

Андрей Садовый

Решение было принято сегодня на 17-м съезде партии в Киеве.

Партия «Объединение Самопомощь» решила выдвинуть мэра Львова Андрея Садового на пост президента на очередных выборах 31 марта 2019 года, передает корреспондент LIGA.net.

Соответствующее решение было принято на 17-м съезде партии в Киеве. «Мы - партия, которая заботится о всех украинцах. Мы - антикоррупционная партия с христианской идеологией», - сказал Садовый.

На сьезде Самопомощи также присутствовали мэр Глухова Мишель Терещенко и лидер партии «ДемАльянс» Василий Гацько.

Терещенко сообщил, что принял решение поддержать кандидатуру Садового на выборах. Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Кандидаты могут подать документы в Центральную избирательную комиссию до 3 февраля включительно.

11 декабря 2018 года Садовый заявлял, что не будет поддерживать какого-то другого кандидата в президенты и с ним объединяться.