От обрушения дома до взрыва «Газели»: что связывает события в Магнитогорске 3.01.2019, 15:23

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Почему молчат российские силовики?

В Магнитогорске завершается поисковая операция по извлечению тел погибших при обрушении дома на проспекте Карла Маркса, 164. Завтра похороны. Город убит горем и встревожен молчанием силовиков. До сих пор нет окончательной официальной версии взрыва и обрушения, нет никаких заявлений от СК России по взрыву маршрутки и трем погибшим в ней.

Между тем источник в силовой среде предоставил Znak.com информацию, которая связывает воедино происходившие в городе события. Это неофициальная информация, исходящая от одного источника, поэтому степень доверия к ней должна быть соответствующей. Хотя мы уверены в своих источниках, мы предлагаем пока относиться к изложенному как к одному из возможных сценариев, версии.

Взрыв дома № 164

30 декабря одинокий мужчина (предположительно, выходец из стран Средней Азии) снимает квартиру на третьем этаже подъезда № 7 в доме на Карла Маркса, 164. В 6:08 утра 31 декабря в доме гремит взрыв, в результате которого обрушивается подъезд, где снял квартиру мужчина.

На ЧП начинают работать силовики, проверяя все возможные версии, хотя сразу было озвучено, что рванул бытовой газ.

«Чтобы произошел взрыв такой силы, недостаточно забыть выключить конфорку и чиркнуть спичкой. Должна быть огромная концентрация. Этого можно добиться фактически только умышленно. Либо это не газ», — говорит источник Znak.com, много лет работающий в газовой службе одного из городов Челябинской области.

Владимир Путин приезжает на место

Вечером 31 декабря в Магнитогорск прилетает президент Владимир Путин. Появляется заявление о вылете в город главы СКР Александра Бастрыкина, но по факту он долетит только через сутки.

Глава государства улетает, проведя в Магнитогорске несколько часов. В это время информации о том, что произошедшее могло быть терактом, нет.

Взрывчатка в ТЦ

Тем временем силовики смотрят записи камер, расположенных около рухнувшего дома, и замечают мужчину, выходящего утром 31 декабря без вещей из дома незадолго до взрыва. Мужчина вызывает подозрение. Проводят оперативные мероприятия и устанавливают, что он может быть причастен к экстремистской деятельности.

Тогда экстренно во всем городе начинают проверять объекты с массовым пребыванием людей — мало ли что. В ТЦ «Континент» по камерам видят, что 1 января днем некий мужчина, похожий на лицо без определенного места жительства, ходит и осматривает урны около ТЦ. В одну из них вдруг протягивает руку, что-то достает и уходит. Человека находят и задерживают. Устройство, которое он взял, оказалось сотовым телефоном с присоединенными к нему проводами и объектом, похожим на самодельное взрывное устройство.

«Бомж решил украсть телефон и каким-то образом умудрился оборвать провода так, что фактически обезвредил взрывчатку. В результате она не сработала», — утверждает источник сайта.

Сразу же по найденному телефону, который и должен был привести в действие бомбу в урне, начали работу спецслужбы. И установили контакты лиц, возможно, причастных к появлению взрывчатки в торговом центре. Начинается спецоперация.

Спецоперация и взрыв «Газели»

В результате силовики недалеко от ТЦ «Континент» выходят на частную «Газель». В ней оказались несколько мужчин. При задержании они начали отстреливаться, в результате трое были убиты, а сама «Газель» взорвалась. Предварительно, в «Газели» у преступников также была взрывчатка с поражающими элементами: гильзами. По неподтвержденной информации, она взорвалась.

Четвертому подозреваемому удалось скрыться. Пока у нас нет данных, был ли он рядом с «Газелью» или снимал квартиру во взорвавшемся доме. Но есть данные о том, что в ночь на 2 января в городе была развернута масштабная операция по его задержанию. Из-за этого, возможно, люди наблюдали ОМОН и кинологов в домах на Ленина 91 и 91/1.

Четвертого подозреваемого убили при задержании на съемной квартире только днем 2 января, сообщил источник. О результатах осмотра его квартиры ничего не известно.

Множество вопросов

Пока есть множество неясностей и вопросов к правоохранительным структурам. Ответа нет ни одного. Что за люди были в «Газели»: их возраст, род занятий. Хотя бы — если это все же простые горожане — нужна ли помощь их семьям? Как будет квалифицировано происшествие, ведь в 100% подобных случаев (если говорить о банальном взрыве газового баллона) СК публикует информацию об организации доследственной проверки по факту гибели людей. Опять же: где и когда был обезврежен четвертый участник группировки? Почему в ночь на 2 января перекрыли половину города и перепугали жителей домов на улице Ленина? Что все-таки произошло с домом на проспекте Карла Маркса — взорвался газ или приведенное в действие взрывное устройство? Если все версии — это не более чем чья-то больная фантазия и желание придумать мелкие детали ради вброса в СМИ — где опровержение и аргументация.

Неофициально известно, что силовики все-таки связывают все события, но пока не дали им какой-либо правовой оценки. Всю картину восстанавливает ГСУ СК России. Оперативное сопровождение оказывает УФСБ по Челябинской области.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области пока воздержались от комментариев. В СУ СКР по Челябинской области посоветовали обратиться за информацией в Москву. Пресс-служба СК России молчит с вечера 1 января. Из-за недостатка информации в Магнитогорске, да и по всей стране, обсуждаются самые разные слухи и версии случившегося.

Источники Znak.com в ФСБ России в Москве при этом подтверждают версию о теракте.