Как чиновники ведут нас по кругу, который может закончиться девальвацией 1 3.01.2019, 15:19

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Борис Желиба

Фото: «Радыё Свабода»

Экономист рассказал, почему встречает 2019 год с ощущением тревоги.

Задолженность населения Беларуси перед банками за неполный 2018 год, с января по ноябрь, увеличилась на 26% – и достигла 5,2 миллиардов долларов в эквиваленте. Угрожает ли это стабильности белорусской экономики в 2019 году?

– У нас объемы потребительского кредитования бурно растут уже второй год, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» оценил ситуацию доктор экономических наук Борис Желиба. – Это связано с восстановительным ростом экономики Беларуси, который начался после кризиса. Есть еще фактор искусственного подстегивания доходов населения – опять мы идем по тому же кругу, как и в преддверии девальвации 2011 года.

По словам экономиста, такими методами власти хотят «повысить спрос, чтобы ускорить рост ВВП». И делается это в том числе за счет увеличения потребительского кредитования:

– Этот бурный рост кредитов несет в себе потенциальные риски. Есть возможность несвоевременного погашения должниками задолженностей, вместе с процентами. А такое происходит довольно часто: люди теряют источник дохода – и заявляют банку, что они не могут погашать кредит.

Если такие случаи будут происходить массово, это может угрожать стабильности всей банковской системы, считает собеседник.

– Пока доля просроченных и необслуживаемых кредитов населения незначительная – порядка 2%. Но ситуация может измениться очень быстро, как только в экономике произойдет что-то кризисное.

Например, мы даже не знаем результатов переговоров Лукашенко и Путина. А это может вылиться в существенное снижение доходов населения. И тогда взрывоопасно может увеличиться доля необслуживаемых кредитов. То, что в нашей практике уже имелось, – предупреждает экономист.

По оценке Бориса Желибы, ситуация в экономике в 2019 году будет определяющей для тех белорусов, которые имеют задолженность перед банками:

– Происходящее в нашей экономике трудно предвидеть на 100%. Думаю, что весь новый год будет проходить под знаком неопределенности. Договоренности, которые были достигнуты в Москве, нам неизвестны – и это настораживает. И если Беларусь потеряет в результате российского налогового маневра, как подсчитали, 383 миллиона долларов, то это будет чувствительно для всех нас.

Лично я встречаю год с ощущением тревоги: уверенного подъема экономики, который наблюдается у наших соседей – в Польше, Литве, Латвии, – у нас точно не будет без проведения экономических реформ.