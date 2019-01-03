Лучший снайпер минского «Динамо» перешел в «Шахтер» 3.01.2019, 15:28

Фото: dinamo-minsk.by

Владимир Хващинский стал игроком «горняков».

Бывший нападающий минского "Динамо" Владимир Хващинский подписал контракт с солигорским "Шахтером".

Карьеру форвард начал в брестском "Динамо". Позже Владимир перебрался в стан "динамовцев" из Минска, где провел полтора сезона, а затем перешел в ФК "Минск". В 2016 году Хващинский вернулся в минское "Динамо".

В минувшем сезоне нападающий провел 27 матчей в высшей лиге, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. В активе Хващинского 4 матча и 1 гол в составе сборной Беларуси, сообщает пресс-служба горняков.

За все время выступлений в минском «Динамо» в 133 матчах отметился 33 забитыми мячами и 15 результативными передачами.