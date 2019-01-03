В Барановичах отменили штраф для желающих уволиться работников 3.01.2019, 15:35

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Директор предприятия пошел на попятную после публикации в независимых СМИ.

Директор торгового дочернего унитарного предприятия «Торговый дом «Лагуна» в Барановичах издал распоряжение, которое запрещает увольнение работников до окончания контракта «без уважительных причин». Нарушителям грозила материальная ответственность в размере от 50 до 100 рублей. После того как вопросом обеспокоились сотрудники Барановичского межрайонного отдела Департамента госинспекции труда, распоряжение было отменено, сообщает tut.by.

Документ, отменяющий материальную ответственность за досрочное расторжение контрактов работников без уважительной причины, директор «Торгового дома «Лагуна» Виталий Стрельчик подписал 3 января. Он также поручил начальнику отдела труда и зарплаты проинформировать об этом всех заинтересованных лиц.

Распоряжение о материальной ответственности за досрочное увольнение работников было отменено после того, как этим вопросом обеспокоились сотрудники Барановичского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента госинспекции труда. Ранее в ведомстве сообщили, что данный документ «противоречит законодательству о труде».

Напомним, на сайте независимого профсоюза praca-by.info была опубликована фотография распоряжения директора предприятия «Торгового дома «Лагуна», в котором предлагалось запретить увольнение работников без уважительной причины до окончания контракта «в связи с большой текучестью кадров».

Нарушителям грозила материальная ответственность: от ста рублей для регионального менеджера до 50 рублей для завмага и начальника отдела труда и зарплаты.