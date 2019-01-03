Лия Ахеджакова: Простите нас все и за все 2 3.01.2019, 15:36

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Лия Ахеджакова

Известная российская актриса попросила прощения за преступления Кремля.

Популярная российская актриса Лия Ахеджакова по случаю Нового года выступила с мощным обращением к миру. Она повинилась в преступлениях Кремля. Внимание на заявление Ахеджаковой обратил в Facebook обратил известный украинский блогер Дмитрий Чекалкин. Ахеджакова в новогоднюю ночь выступила с речью в эфире одного из последних независимых телеканалов РФ - "Дождя".

Она очень жестко раскритиковал путинский режим за то, что он натворил за прошедший "тяжелый" год, и попросила за это прощение. "В этом году страна пачками принимала допинг, травила британских граждан, подвергала опасности жизни американских космонавтов. Одним словом, делала все, за что нашему и будущему поколениям придется извиняться перед всем миром", - заявила актриса, уточнив, что извиняться очень сложно, так как Кремль и не думает останавливаться и явно планирует новые "гадости".

Она попросила прощения у мира за то, что народ РФ когда-то избрал и продолжает вот уже 20 лет терпеть во власти узурпатора и агрессора Владимира Путина. "Извинимся каждый друг перед другом за скверные слова, извинимся перед иностранцами за то, что мы русские", - констатировала Ахеджакова.