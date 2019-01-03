«Меня пригласили в гости на Новый год, а под утро попросили денег за еду» 3 3.01.2019, 15:45

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иллюстрационное фото

Белорус рассказал странную историю.

Об этом думают все, но говорить не принято — совместные бюджеты по разным поводам. Если в семьях люди ссорятся (вот текст по этой теме), то что говорить о дружеских компаниях, пишет onliner.by.

Представьте, Михаила (журналисты изменили имя, чтобы окончательно не поссорить парня с друзьями) пригласили в гости, но праздник закончился неприятно.

— Новый год я встречал в квартире у своего друга и его жены. Из гостей также были еще двое бывших университетских одногруппников со стороны жены друга (парень и девушка).

По дороге в гости друг попросил купить баночку красной икры на 95 г для холодных закусок, т. к. одной такой банки им не хватило. Я с радостью пошел в ближайший универмаг, т. к. понимал, что с пустыми руками в гости идти неприлично (подарки не в счет). Купил в итоге банку побольше, руководствуясь принципом «вкусной еды много не бывает», да и к тому же по цене данная фасовка была куда более выгодной: 11 рублей за 160 г против 8,5 рубля за 95 грамм.

К чему я все это рассказываю? Ситуация будет завязана на деньги, но об этом далее.

— Стол был накрыт отличный, — продолжает Михаил. — Горячее блюдо, салаты и десерт — все было приготовлено собственноручно женой друга. Вкусно и с душой, за что ей отдельное спасибо.

Вечер провели приятно. Я и двое других гостей заказали в полшестого такси. И когда мы уже одевались в коридоре, друг сказал, что за накрытый стол было бы неплохо скинуться ему по 30 рублей. Обсуждать мы этот вопрос подробно не стали, и все три гостя (включая меня) сошлись на том, что через неделю мы получим зарплату и тогда отдадим ему эти деньги.

Повел ли себя друг в данной ситуации вполне корректно или же все-таки не очень? Этим вопросом Михаил задался на следующий день, когда проснулся.

— С одной стороны, стол был накрыт хороший. По моему мнению, на продукты и алкоголь было потрачено что-то около 150—160 рублей.

Плюс жене друга явно пришлось провести на кухне весь день.

— Но с другой стороны, у меня в голове были свои три контраргумента, — рассуждает Михаил.

С позиции логики

— Даже если выставленная сумма соответствовала потраченной, то все равно 30 рублей — это не совсем справедливая цена, т. к. на момент нашего ухода была съедена только половина блюд. А оставшуюся как минимум следующие сутки будут доедать сами хозяева. Хотя алкоголь (бутылка шампанского и 2 бутылки вина) был выпит полностью. С данной позиции запрошенная сумма должна была быть максимум 20 руб. А с учетом купленной банки икры за 11 руб. и того меньше — рублей 10.

С позиции этики

— Я вырос в полной семье, в которой родители несколько раз в год устраивают застолья. В них, как правило, участвует порядка 6—7 человек. За последний год на типовое застольное меню уходило порядка 120—150 рублей. Мать тоже проводила на кухне перед такими застольями пару часов с вечера и часа 4 в первой половине дня перед самим застольем, которое обычно начинается в два часа дня. Гости, в свою очередь, могут принести с собой бутылку алкоголя или какие-либо сладости. Но за всю жизнь не было такого случая, чтобы мать просила компенсировать своих гостей накрытый стол.

С позиции нуждаемости

— Моя зарплата «чистыми» равняется почти средней по стране. 30 рублей — деньги не такие уж и большие. Но друзья зарабатывают намного больше. Можно «жить, ни в чем себе не отказывая». Поэтому сумму даже в 150—160 рублей, потраченных на новогодний стол, не считаю для такого дохода существенной.

Хочу подытожить свой рассказ тем, что я тоже мечтаю о том, что когда-то и я найду себе такую же любящую хозяйственную жену, как у моего друга. И тоже, как и он, буду приглашать его и его супругу в гости за хорошо накрытый стол. И мы будем приятно проводить время вместе с нашими семьями. Но наперед могу сказать точно, что денег со своих гостей за накрытый стол я брать не собираюсь, т. к. накрываться он в любом случае будет не на последние деньги.

Михаил хочет получить отклик от вас: нормально ли в наше время просить со своих друзей/знакомых деньги на компенсацию накрытого в собственном доме стола, когда ты приглашаешь этих людей в гости сам.

— Заранее благодарю и желаю в наступившем новом году побольше щедрости вам и вашим родным и близким! — говорит в конце Михаил.

«А как у них?». Слово белорусам, живущим за границей.

Польша

— Обычно просто гости приходят со своим алкоголем. Какую-то еду берет на себя принимающая сторона — у молодежи, во всяком случае, так. Да и вообще, здесь не особо принято накрывать поляны «как для свиней» — с кучей каких-то салатов, отварной картошки, мяса и т. д. Так, легкий культурный перекус, — рассказал Валерий из Варшавы.

Франция

— Я была у близких друзей в гостях на Рождество. Все как у нас: много еды, подарки... Только вместо тазиков с оливье — устрицы, фуа-гра, улитки, лосось... — сообщила Ольга из Парижа. — Я принесла закуски и торт, но это была чисто моя инициатива по договоренности с хозяйкой.

Брать деньги с гостей — это что-то из студенческих белорусских фишек, мне кажется. Я хожу регулярно на вечеринки тут к французам и другим национальностям. Что-то принести с собой — это знак благодарности, но я никогда не слышала, чтобы скидывались...

США

— Короче, там работает все так: от тебя не ждут никаких подарков и денег, если об этом не предупредят заранее. Есть формат BYOB (bring your own bottle) — т. е. ты приносишь алкоголь (по совести — бутылки вина или ящик пива), — объяснил Евгений из Сан-Франциско. — Никто за столом не сидит, обычно люди делают фуршетные вечеринки. Покупают нарезанные фрукты, овощи, сыры, мясные нарезки, чипсы и пр.

Кто-то приносит еды на $100, другие на $10. Но никто не считает. Естественно, если ты ничего не принес, тебя могут не позвать на следующую тусовку. Хотя если ты душа компании — все ок, тебя просто будут рады видеть.

Если знают, что у тебя финансовые проблемы, за тебя всегда заплатят.