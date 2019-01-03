Le Figaro: Война между олигархом Пугачевым и Путиным импортируется в Ниццу 3.01.2019, 16:10

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Фото: Tass

Это может усилить отток капиталов из России.

"Сегодня Россия угрожает предпринимателю конфискацией всего его имущества во Франции", - пишет журналист издания Le Figaro Венсан-Ксавье Морван, побеседовавший с Сергеем Пугачевым в Ницце (перевод – inopressa.ru).

"Имя 55-летнего Сергея Пугачева вновь зазвучало 29 ноября в суде большой инстанции Ниццы", - пишет Le Figaro, напоминая, что решением московского суда от 30 апреля 2015 года он был приговорен к выплате ликвидатору его потерявшего лицензию и разорившегося банка "Межпромбанк" довольно значительной суммы в 75,6 млрд рублей, что составляет примерно 1 млрд евро. Вот уже два с половиной года Россия стремится реализовать это решение во Франции, посредством процедуры "экзекватура" (исполнение судебного решения, вынесенного в другом государстве).

"Встречная апелляционная жалоба защитников Пугачева, поданная в суд Ниццы, направлена на то, чтобы избежать рассмотрения дела по существу, которое может закончиться конфискацией всего его имущества во Франции. Первое решение ожидается 29 января", - поясняет журналист.

"Россия пытается перенести во Францию свое совершенно парадоксальное решение, которое было признано политически мотивированным. Я верю во французское правосудие и в то, что оно не способно поверить в столь необоснованное решение", - говорит Сергей Пугачев, получивший французское гражданство в 2009 году.

"Сегодня все его внимание сосредоточено на другом процессе, начатом в 2015 году в Гаагском суде. Сергей Пугачев, который во времена своего блеска господствовал в промышленной империи, состоявшей из судостроительных предприятий и угольных шахт, где работало почти 350 тыс. человек, подал в этот арбитражный суд иск к России на сумму в 12 млрд евро, на которую та его предположительно ограбила",- говорится в статье. "Я надеюсь, что там будет получено решение до конца 2019 года", - рассчитывает Пугачев, выдвигая на первый план свое французское гражданство.

"Сумма может показаться огромной, но если Россия ее не выплатит, то она рискует тем, что все иностранные инвесторы из нее уйдут, так как у них больше не будет никаких гарантий чувствовать себя защищенными", - считает Сергей Пугачев.

По его мнению, нет никакого сомнения в том, что за предполагаемыми попытками вмешательства в страны Запада следует усматривать руку нынешнего хозяина Кремля. "Когда говорят о деле Скрипаля или о вмешательстве в американскую или французскую политику, надо понимать, что десятки и десятки людей приходят к Путину с идеями о дестабилизации, "можно сделать это ли то", и Путин, по-прежнему рассуждающий на уровне среднего сотрудника КГБ, реагирует на это как истинный бизнесмен, стараясь разглядеть, в чем состоит его выгода", - полагает бывший приближенный российского президента.

"Путин интересуется лишь тем, что касается его лично. Если говорить о Борисе Немцове, оппозиционере, застреленном рядом с Кремлем, то очевидно, что Немцов не мог совершить революцию и изменить существующий порядок вещей, однако он имел привычку объяснять, насколько Путин ничтожен и опасен, и это касалось его лично", - отмечает Пугачев между двумя глотками белого сансерского вина. Французский президент тоже не в милости у Путина. "Ни один лидер такого масштаба не разговаривал с ним так, как это сделал Макрон во время их первой встречи. Путин никогда ему этого не простит. Даже если Макрон обнимет его и отдаст ему половину Франции, это ничего не изменит, он его задел".