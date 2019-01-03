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Погибшая в Магнитогорске белоруска пережила блокаду и была снайпером на фронте

  • 3.01.2019, 16:18
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Женщина погибла с дочерью.

В Магнитогорске продолжается разбор завалов десятиэтажного дома, который обрушился ранним утром 31 декабря. Шесть человек спасли. Самому юному пострадавшему - 10 месяцев. Погибло 38 человек. Самой пожилой жертве было 95 лет. Белоруска Ольга Никитична Анисимова - ветеран Второй мировой войны, отмечена Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

- Бабушка жила в оккупации в Ленинграде, потом воевала на линии фронта, снайпер, - рассказала u24.ru внучка Надежда. - Не раз сопровождала машины по "дороге жизни" в осажденный город. Демобилизовалась в 1945 году в звании ефрейтор. Имеет множество наград. Спокойная, рассудительная, очень любила сына моего Ярослава, учила читать, писать. Воспитывать помогала внуков, сама плавать не умела, а их научила. Никогда не жаловалась на здоровье, все за нас переживала. 

Женщина уточнила, что с Ольгой Никитичной погибла 70-летняя дочь, с которой она жила.

- Мы с ними постоянно на связи были, вот и 30 декабря они нас ждали, просили Ярослава с ночевкой остаться, но дел много было и мы сказали, что 31-го приедем поздравлять, но...Подарки так и стоят, некому дарить, - вздыхает Надежда.


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