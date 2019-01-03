Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, если парламент отклонит план премьера 3.01.2019, 16:25

БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ФОТО: SKY NEWS

Правительство будет готовить людей к такому исходу голосования.

Великобритания, скорее всего, покинет Европейский Союз без соглашения, если парламент отклонит условия, о которых премьер-министр Тереза Мэй договорилась с Брюсселем, пишет "Европейская правда".

Об этом заявил министр по Brexit Стивен Барклай, сообщает Reuters.

"Сценарий без соглашения будет намного более вероятным, если члены парламента отклонят правительственное соглашение по Brexit позднее в этом месяце", - заявил Барклай, утверждая, что план Мэй является единственным "осуществимым соглашением".

Барклай заявил, что на следующей неделе правительство активизирует свою кампанию, чтобы граждане были готовы к такому исходу.

"Во вторник мы начнем новый этап нашей кампании по информированию общественности, используя радио и социальные сети для дальнейшего повышения осведомленности о необходимости подготовки", - отметил он.

Голосование за соглашение по Brexit назначено на неделю, начинающуюся 14 января.