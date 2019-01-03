Вадим Скрипченко возглавил «Торпедо-БелАЗ» 3.01.2019, 16:34

Вадим Скрипченко

Контракт с футбольным тренером рассчитан на два года.

Белорусский специалист Вадим Скрипченко возглавил «Торпедо-БелАЗ», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на два года.

В качестве главного тренера Скрипченко в 2013 году завоевал с «Минском» Кубок Беларуси. Работал с Виктором Гончаренко в российских клубах «Кубань» и «Урал», который впоследствии возглавил. Также в качестве главного тренера работал в командах «Крылья Советов», «Анжи», «Арарат-Армения».

«Торпедо-БелАЗ» в сезоне-2018 занял пятое место.