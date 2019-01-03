Вадим Скрипченко возглавил «Торпедо-БелАЗ»
- 3.01.2019, 16:34
Контракт с футбольным тренером рассчитан на два года.
Белорусский специалист Вадим Скрипченко возглавил «Торпедо-БелАЗ», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан на два года.
В качестве главного тренера Скрипченко в 2013 году завоевал с «Минском» Кубок Беларуси. Работал с Виктором Гончаренко в российских клубах «Кубань» и «Урал», который впоследствии возглавил. Также в качестве главного тренера работал в командах «Крылья Советов», «Анжи», «Арарат-Армения».
«Торпедо-БелАЗ» в сезоне-2018 занял пятое место.